Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea e Antonio Conte su quella del Napoli. Questo lo scenario proposto questa mattina dal Mirror. Secondo il quotidiano britannico infatti, Conte lascerà la panchina dei Blues al termine della stagione e Sarri è in cima alla lista dei desideri di Abramovich per rimpiazzarlo. De Laurentiis è un estimatore di Conte e per questo motivo, spiega il tabloid inglese, lo scambio in panchina potrebbe andare in scena.