Antonio Conte, dopo aver conquistato un buon margine di vantaggio con il suo Chelsea in Premier League, è pronto a presentare una vera e propria lista della spesa a Roman Abramovich. Come riportato dai colleghi britannici del Guardian, i Blues avrebbero a disposizione circa 100 milioni di sterline per il prossimo mercato: una cifra che il tecnico vuole investire in tre obiettivi in particolare. Si tratta di Van Dijk del Southampton, Dembelé del Celtic e Morata del Real Madrid.