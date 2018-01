West Ham-Joao Mario, non è ancora finita. Il numero 10 dell'Inter continua a tentennare, il club inglese vuole provarci fino in fondo. Ieri, in conferenza stampa, il manager degli Hammers David Moyes ha parlato bene del trequartista portoghese: "E' un buon giocatore, e molto interessante, ci piace", obiettivo primario della squadra londinese, pronto a prenderlo in prestito sino al termine della stagione. Utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Correa e Gaitan, non ha stuzzicato né il Siviglia né l'Atletico Madrid; il West Ham invece lo vuole. E si muove per l'ex Sporting Lisbona.



MOYES A MILANO - Come scrive il Mirror, infatti, domani il manager del West Ham, David Moyes, sarà a Milano per la sfida tra Inter e Roma, visionare da vicino il giocatore, dare il suo ok definitivo e provare a chiudere definitivamente l'affare. Difficilmente Joao Mario partirà dal primo minuto nel match dal sapore di Champions contro i giallorossi, c'è Borja Valero favorito per il ruolo di trequartista, ma il West Ham è pronto a muoversi concretamente, con Moyes in prima persona.