Doveva essere una giornata importante per risolvere o indirizzare la vicenda dell'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 e invece ciò che è emerso dalla commissione a cui hanno partecipato anche il subcommissario della Lega di A Nicoletti e i presidenti di Napoli e Torino De Laurentiis e Cairo è stato il più classico dei nulla di fatto. Secondo quanto riferisce l'Ansa, soltanto lunedì prossimo gli spagnoli di Mediapro presenteranno la loro proposta definitiva dopo la prima da 950 milioni di euro più royalties per tutte le partite del campionato di A. Secondo alcune indiscrezioni, l'offerta potrebbe essere spacchettata in due parti, una aderente al bando per la produzione delle singole partite da rivendere ad altri operatori, l'altra per creare il canale della Lega.



Una mossa che probabilmente susciterà la reazione di Sky e Mediaset, che non hanno soddisfatto le richieste dei presidenti di Serie A con le loro proposte per i pacchetti A (diritti per tutto il campionato sulle piattaforme satellitari) e B (8 squadre in esclusiva sul digitale terrestre), che potrebbero tornare in corsa attraverso l'emissione di un nuovo bando. Sviluppi che rischiano di far slittare la decisione definitiva al prossimo 16 marzo.