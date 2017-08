La Juventus su Strootman. Con un piano chiaro, che prevede il pagamento della clausola rescissoria che lo lega alla Roma. E' questa l'indiscrezione del quotidiano olandese di Rotterdam Algemeen Dagblad, secondo il quale Marotta e Paratici hanno deciso di risolvere il problema centrocampista investendo i 45 milioni di euro necessari per acquistare il cartellino dell'ex faro del Psv Eindhoven, legato al club giallorosso da un contratto in scadenza nel 2022.



NO DEL GIOCATORE - La fonte, che fu la prima a svelare l'assalto di Monchi all'esterno difensivo del Feyenoord Karsdorp, svela che Strootman è nel mirino della Juventus da tempo e che il suo nome è tornato in auge nelle ultime settimane. Affare possibile dunque? Non per il momento: il club bianconero, che un anno fa strappò Pjanic pagando la clausola, ha smentito tutto e il diretto interessato, l'olandese di Ridderkerk, ha ribadito la volontà di vestire ancora a lungo la maglia della Roma, un club che l'ha aspettato dopo due infortuni gravi al ginocchio e l'ha sempre fatto sentire importante.