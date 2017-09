Passo indietro, o forse meglio dire precisazione. La Camera di Commercio Italo Cinese ha voluto smentire le parole dell'ex vice presidente Fu Yixang, che ieri aveva spaventato i tifosi di Inter e Milan riguardo a blocco dei fondi con queste parole: "In questo momento il calcio è uno di quei settori in cui è proibito investire all'estero per la Cina. La decisione è stata presa in estate e difficilmente cambierà a ottobre, non è previsto un cambiamento in tal senso. Il Ministero cinese ha dato un indicazione precisa con cui ha decretato gli investimenti favorevoli, quelli non consigliati e quelli vietati. Nel divieto degli investimenti ci sono il settore immobiliare, il turismo, l'intrattenimento e anche il calcio è tra questi cinque settori, c'è scritto precisamente 'no investimenti sui club sportivi'.



La Camera di Commercio Italo Cinese - si legge nel comunicato - "precisa che dal 2016 il Signor Fu Yixang non è più Vice Presidente della Camera di Commercio Italo Cinese. Le dichiarazioni rilasciate sono da considerarsi a titolo esclusivamente personale. Inoltre precisiamo che la nota del Consiglio di Stato sugli investimenti cinesi all’estero, pubblicata lo scorso 18 agosto, specifica che gli investimenti in ambito sportivo sono ristretti ma non rientrano tra i settori proibiti".