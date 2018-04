Fissato il primo fondamentale tassello col rinnovo di, ilprova a porre le fondamenta per una stagione che lo veda nuovamente competitivo per le prime 4 posizioni della classifica assecondando le richieste del suo allenatore. Poche idee ma chiare per dare continuità al lavoro svolto quest'anno e che ha portato la formazione rossonera a conquistare una finale di Coppa Italia, a giocarsi il quarto posto in campionato, a dispetto di un gap di 8 punti non facile da colmare in 8 giornate, e approdare fino agli ottavi di finale di Europa League. Più in generale, in 6 mesi. Ma per il futuro serve fare un salto di qualità, che non può che passare attraverso da un mercato di completamento dopo la rivoluzione della scorsa estate.- Il tecnico rossonero vuoleinnanzitutto dalle certezze acquisite in questa metà di stagione con lui alla guida, in particolaresono ritenute pedine fondamentali, compatibilmente con le esigenze di bilancio della società e con la portata delle offerte che dovessero arrivare. Poi, anche in questo caso con profili identificabili sulla base del budget che il ds Mirabelli avrà a disposizione. Gattuso ha più volte indicato la necessità di rimpinguare la rosa con una, il preferito in assoluto ma che, nonostante si liberi a parametro zero dall'Arsenal, ha richieste molte onerose in termini di ingaggio, o in alternativa uno alla, a patto che il Real Madrid decida di lasciarlo partire con la formula del prestito.- Un occhio al centrocampo, l'altro alper ovviare ai limiti realizzativi manifestati quest'anno. Serve un centravanti che garantisca non meno di 20 gol e che sappia incidere come Kalinic e André Silva non hanno saputo fare in questa stagione; in questo senso, il nome di Andrea Belotti rimane quello più gradito e apprezzato, confidando nella necessità del presidente del Torino Cairo di abbassare di molto le proprie pretese economiche dopo un campionato molto sottotono. Poi,. Gli innesti a costo zero di Reina, Strinic e Ki sono mosse di contorno, ma per fare di Gattuso il simbolo della rinascita del Milan servirà qualcosa di più.