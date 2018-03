Il futuro di Unai Emery sulla panchina del Psg appare ormai segnato. L’ennesima delusione in Champions League costerà infatti la panchina al tecnico spagnolo che al termine della stagione è destinato a lasciare Parigi. Stando a quanto riporta Le Parisien, ci sarebbe Antonio Conte in pole per prendere il suo posto. L'incredibile alternativa sarebbe Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, oppure Luis Enrique, ex Barcellona, attualmente senza squadra.