Il rientro di Blaise Matuidi dall'infortunio non regala un sorriso solo a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il centrocampista della Juventus sarà certamente convocato anche da Didier Deshamps per la doppia amichevole che attende a marzo la nazionale francese. I Blues, lo ricordiamo, saranno in campo il 23 marzo contro la Colombia e il 27 contro la Russia. Il ritorno in campo dell'ex mezzala del Paris Saint Germain diventa quindi fondamentale non solo in chiave bianconera.