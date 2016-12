Un centrocampista sotto l'albero, il Natale dell'Inter ruota tutto attorno alla mediana. Questa mattina la notizia dell'ok di Lucas Leiva al trasferimento in nerazzurro (manca ancora il via libera del Liverpool), ora dalla Francia rimbalzano nuove indiscrezioni che rilanciano prepotentemente il nome di Lassana Diarra.



Secondo l'autorevole France Football infatti nelle ultime 48 ci sarebbero stati contatti serrati tra l'Inter e il centrocampista del Marsiglia, privato della fascia di capitano e cedibile già a gennaio. Quello di Diarra non è un nome nuovo per i nerazzurri, dalle sue tracce fin dai tempi di Mancini che lo aveva segnalato alla dirigenza, gli sviluppi delle ultime ore potrebbero portare a un'accelerata importante: nuovo centrocampista, ora Diarra sfida Lucas Leiva per un posto in nerazzurro. L'Inter valuta, in attesa di prendere la decisione definitiva su quale sia il rinforzo migliore per Stefano Pioli.