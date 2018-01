Zlatan Ibrahimovic via dal Manchester United. Lo ribadisce L'Equipe, spiegando che il numero 10 del Manchester United ha già firmato un contratto con i Los Angeles Galaxy, franchigia della MLS in cerca di rilancio dopo le ultime deludenti stagioni. Rientrato dall'infortunio ai legamenti, l'ex Juve, Inter e Milan non ha mai chiuso la porta agli States per il futuro, futuro che sembra essere arrivato. Contratto firmato 3 settimane fa e nuova avventura alle porte.



Mourinho, nei giorni scorsi, non aveva chiuso a un suo addio, anzi: "Se Zlatan vuole un futuro in un altro paese, allora siamo qui per aiutare e creare le condizioni affinché questo accada, non per rendere la vita difficile". L'arrivo di Lukaku a inizio stagione, quello di Alexis Sanchez poi, sembrano aver allontanato Ibra dalla titolarità. Los Angeles aspetta la sua nuova stella.