Blaise Matuidi è l'obiettivo numero 1 per il centrocampo della Juventus, lo è quest'estate come lo era la scorsa. Come scrive Le Parisien, però, la società bianconera non è la prima scelta per il centrocampista del Paris Saint-Germain: il 14 del club parigino, infatti, vuole tentare l'avventura in Premier League.