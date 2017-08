Kylian Mbappé si avvicina sempre più al Paris Saint-Germain. Il club parigino ha deciso di accelerare nella trattativa col Monaco per l'attaccante classe '98 e ha trovato l'accordo col Monaco per una cifra di 180 milioni di euro bonus inclusi, come riporta L'Equipe. Per aggirare i paletti imposti dal Fair-Play Finanziario, i due club starebbero studiando una formula diversa rispetto alle ultime settimane, ovvero un prestito con diritto di riscatto.



VISITE DOMANI - Nella trattativa non sarebbero inclusi altri giocatori, come Lucas o Fabinho, entrati nei discorsi tra i due club nelle ultime settimane. Non è certa la presenza di Mbappé questa sera a Marsiglia, nonostante il giocatore sia stato regolarmente convocato per la sfida contro tra Monaco e OM. Già domattina il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche col PSG.