Paulo Dybala e la Juventus potrebbero salutarsi a fine stagione. L'esclusione dal primo minuto nella delicata sfida di San Siro contro l'Inter ha confermato il momento negativo dell'attaccante argentino, a secco nelle ultime quattro sfide di campionato. Secondo quanto rivela la Bild, il Bayern Monaco ha messo gli occhi sulla Joya ed è pronto a presentare un'offerta in caso di addio di Robert Lewandowski.



ADDIO POSSIBILE - Lo scorso 20 marzo Dybala ha incontrato Diego Pablo Simeone a Madrid. L'Atletico considera la Joya molto più di un'idea per il dopo Griezmann e continua a monitorare la situazione dell'argentino. Nelle ultime ore, anche il Bayern Monaco si è inserito nella corsa a Dybala. Il club bavarese vorrebbe l'argentino in caso di addio di Robert Lewandowski. Nonostante la smentita di Rummenigge, il polacco ha manifestato la volontà di andare via dalla Germania: sulle sue tracce ci sono Real Madrid e Chelsea. Secondo la Bild, il Bayern è pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per Dybala. Il quotidiano tedesco è sicuro: l'attaccante argentino è disposto ad ascoltare l'offerta e valutare l'addio alla Juventus.