Capitano dell'Inter, simbolo nerazzurro, goleador e punto fermo di Luciano Spalletti, Mauro Icardi si gode la classifica e un periodo d'oro, che lo ha portato anche a conquistare un posto stabile nell'Argentina di Jorge Sampaoli. Momento d'oro che non è passato inosservato, visto che dalla Germania, da due giorni a questa parte, rimbalza con insistenza una voce: il Bayern Monaco vuole il numero 9 nerazzurro.



IL DOPO LEWANDOWSKI - Il club bavarese, come scrive la stampa tedesca, punterebbe tutto su Mauro Icardi qualora Robert Lewandowski, punta di diamante della squadra ora allenata da Jupp Heynckes, dovesse partire la prossima stagione. Nel mirino del Real Madrid, il polacco è voglioso di cimentarsi in una nuova avventura; per questo motivo il Bayern valuta la soluzione Icardi, che ha una clausola per l'estero da 110 milioni di euro. Bisognerà capire se il giocatore avrà voglia di cambiare aria, ma il corteggiamento bavarese è pronto a iniziare.