Dopo un inizio sottotono, Edin Dzeko sta tornano ai livelli dello scorso anno, in cui ha conquistato il titolo di capocannoniere della Serie A. La Roma si tiene stretto il centravanti bosniaco, ma in Germania non mancano gli estimatori. Ai microfoni della Bild, Olaf Rebbe, direttore sportivo del Wolfsburg, ex club dell'attaccante, fa sapere come "se la Roma fosse disposta a privarsi di Edin, noi ci faremmo avanti" Un messaggio chiaro, che si unisce alle voci che vogliono Mario Gomez in partenza dal club tedesco.