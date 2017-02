Juventus, Milan, Chelsea, Liverpool e non solo. C'è la fila per Mahmoud Dahoud, centrocampista del Borussia Monchengladbach. Talento e qualità per questo classe '96, che già da un anno e mezzo gioca in prima squadra e il cui nome è finito sul taccuino degli osservatori di mezza Europa. La Juve lo segue da più di un anno, da quando se lo ritrovò contro nel girone di Champions League, senza aver però mai fatto passi decisi col club tedesco. Più recentemente ci ha iniziato a pensare il Milan, con il direttore sportivo in pectore, Massimiliano Mirabelli, che lo ha osservato in più occasioni, l'ultima delle quali giovedì scorso, nella sfida di Europa League tra il Gladbach e la Fiorentina.



DORTMUND AVANTI - Interessamenti che rischiano di rimanere vani. Secondo quanto scrive oggi la Bild, infatti, c'è il Borussia Dortmund - che voleva prenderlo già la scotrsa estate, come sostituto di Gundogan - molto forte su Dahoud. Il club giallonero è pronto a pagare la clausola rescissoria da circa 10 milioni di euro inserita nel contratto in scadenza 2018 del tedesco di origine siriana, per bruciare la concorrenza proveniente da Italia e Inghilterra.