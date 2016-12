Il caso Jovetic, Felipe Melo che prende il rosso, Antonio Candreva e Stefano Pioli: se misceli con cura tutti gli elementi, hai Inter-Lazio. 20 dicembre 2015: la squadra allora allenata da Roberto Mancini cade in casa contro la Lazio di Pioli e Candreva, con il brasiliano espulso e il montenegrino che litiga con il tecnico jesino negli spogliatoi. Si apre, di fatto, la crisi interista, che cadrà dal primo posto e lotterà per un piazzamento in Europa League.



20 dicembre 2016, un anno dopo: Felipe Melo non ci sarà perché espulso nell'ultima gara col Sassuolo, Jovetic è ancora un caso visto che sta bene ma è fuori dalla lista dei convocati di Pioli; già Pioli, ora sulla panchina dell'Inter a guidare Antonio Candreva, che l'anno scorso stese con una doppietta i nerazzurri. Sempre loro, seppur con indosso un abito diverso. La società nerazzurra prova a ripartire e, dopo le vittorie con Genoa e Sassuolo, vuole ora lo scalpo della Lazio, per rilanciarsi definitivamente nella corsa all'Europa.



Per Pioli questa Inter "può lottare per il terzo posto", per Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, i nerazzurri sono una diretta concorrente alla corsa Champions. Dalla Lazio alla Lazio, dall'inizio della crisi alle prove di risalita: l'Inter vuole chiudere positivamente un anno non semplice e presentarsi, così, al meglio nel 2017. Con la speranza che Pioli e Candreva possano essere ancora decisivi.