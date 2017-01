AAA cercasi Salvatore Sirigu. O forse meglio dire il vero Salvatore Sirigu. Il portiere italiano sappiamo dove è, ma da diverso tempo non abbiamo segnali della sua presenza. Dopo la stagione da numero 12 al Paris Saint-Germain, chiuso senza tanti demeriti dall'incerto e molto sponsorizzato Trapp, la scorsa estate ha deciso di cambiare aria, sposando il nuovo progetto di Sampaoli al Siviglia, una scelta che fino a questo momento non ha pagato. Chiuso da Sergio Rico, ha collezionato tre presenze in sei mesi, due nella Liga contro Eibar e Athletic Bilbao e una in Coppa del Re, contro il Formentera (l'ultima, lo scorso 30 novembre). Stop. Troppo poco per pensare di aver un futuro in Andalusia, che potrebbe salutare entro il 31 gennaio.



FUTURO INCERTO - Il condizionale è d'obbligo perchè al momento per Sirigu non ci sono offerte concrete sul tavolo. Chiamate, sondaggi, ma nessuna trattativa in piedi. Del portiere lanciato in Serie A da Zenga, al Palermo, hanno chiesto informazioni Cagliari, prima di virare su Gabriel, Napoli e Nizza, senza approfondire. E così Sirigu attende, un nuovo progetto, una nuova sfida, per ripartire. Da escludere, al momento, il ritorno al Paris Saint-Germain, proprietario del suo cartellino, al quale è legato fino al 2018.



C'ERA L'INTER... - Un'involuzione, quella di Sirigu, che ha dell'incredibile. Un anno fa, nonostante la panchina di Parigi, era un intoccabile della Nazionale di Conte, che l'ha portato in Francia e l'ha fatto giocare contro l'Irlanda, ed era sul taccuino di molti club importanti, tra i quali Fiorentina e Inter. Ora è finito un po' nel dimenticatoio e cerca qualcuno che possa spolverarlo e dargli una chance. Che merita, perchè portieri come lui in giro ce ne sono pochi.