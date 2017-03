André Bergdölmo ha lavorato per il Strömsgodset, la squadra in cui si è formato Martin Odegaard, considerato il nuovo fenomeno del calcio norvegese ed acquistato dal Real Madrid Castilla nel 2014/15. Bergdölmo, in un'analisi condotta per i media olandesi, ha detto la sua sulla stentata crescita del calciatore ai Blancos: "Quando era al Strömsgodset tutti i compagni giocavano per lui. E' migliorato nella seconda squadra del Real, ora sta diventando un vero professionista all'Hereenveen. A Madrid ha fatto troppo lavoro in palestra. In Olanda è dove ha davvero imparato qualcosa".