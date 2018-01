L'ex portiere del Catania Alberto Frison è pronto a ripartire. L'estremo difensore di origini venete, ma che ora vive con la compagna a Porto d'Ascoli, ha dichiarato ai microfoni di Marcheingol.it di essere pronto per una nuova sfida: "Mi sto allenando bene con un preparatore e fisicamente sono a posto: sono pronto per una squadra, una Serie D andrebbe più che bene". Dopo un periodo d'inattività per problemi personali, per il 29enne sono arrivate le esperienze con la maglie di Sambenedettese e Racing Roma. Frison vanta 18 presenze in Serie A con la maglia del Catania e 91 in Serie B tra Vicenza, Frosinone e la squadra etnea, oltre alle 22 presenze con le Nazionali giovanili.