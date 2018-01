Non c'è solo il Chievo sulle tracce di Jasmin Kurtic. Secondo il portale sloveno Nogomania.com il Cagliari avrebbe contattato l'entourage dell'atalantino, riscontrando nel giocatore il gradimento per il trasferimento in Sardegna. Kurtic desidera maggiore spazio essendo stato utilizzato solo sette volte da titolare in campionato da Gasperini.