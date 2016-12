El Mundo Deportivo riporta ancora una volta come non cessino i tentativi di Real Madrid e Barcellona per strappare Paulo Dybala alla Juve. Le trattative per il rinnovo procedono nonostante qualche ritardo dettato da richieste al rialzo dell'argentino, ma la conclusione sarà in ogni caso quella di un contratto nuovo di zecca e molto generoso per Dybala. Niente che possa spaventare i due colossi spagnoli, pronti a tutto pur di trasformare Dybala nel nuovo fenomeno del proprio attacco.