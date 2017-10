Il Milan continua a scandagliare il mercato dei centrocampisti alla ricerca di un rinforzo che possa aumentare la qualità in mezzo al campo e possa alternarsi con Franck Kessie per cui non c'è presente in rosa un vero e proprio sostituto. Gli scout rossoneri sono sempre al lavoro e dalla Spagna rimbalza un nome nuovo finito sul taccuino del club di Via Aldo Rossi: Dani Ceballos



OCCHI SU CEBALLOS - Poco impiegato da Zinedine Zidane nel suo Real Madrid, il nuovo obiettivo rossonero è il centrocampista offensivo classe '96 Dani Ceballos. Solo 6 partite all'attivo per soli 111 minuti disputati e una doppietta segnata all'Alaves nell'unica gara giocata da titolare che testimonia le buone qualità del ragazzo.



SOLO IN PRESTITO - Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Milan sta provando ad affondare il colpo con il Real Madrid per lui già a gennaio ma l'operazione è tutt'altro che semplice. Il club madrileno non vuole lasciarselo scappare e ha inserito nel suo contratto una clausola da 200 milioni di euro. Il Milan può provare a prenderlo in prestito, ma servirà un fitto dialogo per sbloccare un affare complicato. L'unica certezza è che Ceballos piace ed è un nuovo candidato per rinforzare la rosa rossonera.