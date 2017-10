Ben 400 milioni di euro. È questa, secondo Catalunya Radio, la cifra offerta da Grifols, una multinazionale spagnola attiva nel settore farmaceutico e medico, per sponsorizzare e dare il proprio nome al Camp Nou per i prossimi 30 anni. Una proposta molto alta, che potrebbe far vacillare anche un club come il Barcellona, che fino a qualche anno fa faceva anche a meno dello sponsor sulle maglie da gioco.



DUBBI E POSSIBILITÀ - Con questa somma a disposizione, come riferisce la radio catalana, i blaugrana potrebbero finalmente rinnovare l'impianto, che necessita di qualche lavoro da diversi anni. Resta da vedere come prenderebbero la decisione i tifosi, che ne Camp Nou vedono un simbolo non solo della loro squadra, ma di tutta la città.