Il Real Madrid non molla Paulo Dybala e anche il Barcellona è sulle tracce de La Joya che non ha ancora firmato il rinnovo con la Juve nonostante l'accordo sia stato raggiunto da tempo. Secondo quanto scrive Diario Gol in Spagna, la prossima estate Dybala potrebbe diventare il calciatore più costoso della storia del calcio, anche più del suo ex compagno di squadra Paul Pogba passato al Manchester United per 105 milioni di euro la scorsa estate. Il sito spagnolo parla di un'offerta del Real Madrid da 80 milioni di euro più bonus per arrivare a toccare quota 125. Basteranno per tentare la Juve?