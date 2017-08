Con il passaggio sempre più possibile di Neymar al PSG, il Barcellona apre la caccia al sostituto dell brasiliano. Nella lista dei papabili c'è Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus non ha mai nascosto come il suo sogno sia quello di vestire la maglia blaugrana insieme al suo connazionale, nonchè idolo, Leo Messi, che sarebbe felice di averlo come nuovo compagno di reparto. Secondo El Mundo Deportivo però, la Joya potrebbe dire di no al club di Bartomeu. Il quotidiano spagnolo spiega come Dybala non sia convinto della gestione della trattativa da parte del Barcellona (che non ha contatto l'entourage del giocatore), nè del ruolo che avrebbe nel progetto del nuovo tecnico Ernesto Valverde.