Si sta per aprire un'autentica rivoluzione in casa Barcellona. Il club catalano sta aprendo alla possibilità di perdere Neymar, il quale sta cercando con ogni mezzo di andare al Paris Saint Germain ed è già partita la caccia al possibile erede fra cui, fra gli altri, c'è anche e soprattutto Paulo Dybala. E proprio dalla Spagna, come riportato da Mundo Deportivo, arriva un clamoroso retroscena sul contratto che lega l'attaccante argentino alla Juventus.



CLAUSOLA PRO-BARCELLONA - Secondo il quotidiano spagnolo nel rinnovo di contratto firmato da Dybala con la Juventus soltanto 3 mesi fa, il giocatore ha ottenuto una clausola di uscita, un accordo verbale, in favore del club blaugrana che si aggira intorno ai 110-120 milioni di euro. Di fatto se il Barcellona si presentasse alla Juventus con quella cifra il club bianconero si troverebbe costretto a cedere Dybala.



CHE FA LA JUVE? - Sebbene lo abbia virtualmente dichiarato incedibile, la Juventus non è solita rifiutare proposte cash così alte. Offerte concrete per la Joya non sono arrivate e dalla Juventus fanno sapere che non c'è la volontà di privarsi di Dybala nel corso di questa estate. Barcellona permettendo, con quell'accordo verbale che ora fa tremare i tifosi bianconeri.