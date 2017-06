Paulo Dybala è uno dei calciatori a cui il Real Madrid starebbe pensando per rimpiazzare Cristiano Ronaldo che ha deciso di lasciare la capitale spagnola. La Joya ha da poco rinnovato il suo contratto con la Juventus e convincere i bianconeri a lasciar andare l'argentino sarà molto complicato. Alcuni media spagnoli, tuttavia, non si disperano troppo visto che secondo loro Dybala non sarebbe l'uomo giusto per rimpiazzare Ronaldo. Perché? La classe dell'ex Palermo non si mette in discussione anche se l'argentino segna ancora troppi pochi gol per diventare l'erede del portoghese che a Madrid ha più gol segnati che partite giocate.