Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Paulo Dybala vuole stringere i tempi per capire il proprio futuro e, sebbene sia vicino a firmare il proprio rinnovo fino al 30 giugno 2021 con la Juventus, ha chiesto al proprio agente, Triulzi di stringere anche i contatti in vista dell'estate con Barcellona e Real Madrid. Dybala, infatti, vuole capire se c'è realmente la volontà di affondare il colpo per lui e, in questo caso, di affrettare i tempi per presentare un'offerta alla Juventus.