La Juventus è uno dei club in corsa per l'acquisto del cartellino di Hector Bellerin, terzino classe 1995 dell'Arsenal e della nazionale spagnola. Stando ad indiscrezioni provenienti da Sport, i Gunners sono infatti intenzionati a cedere il cartellino del giocatore, con base d'asta fissata a 40 milioni di euro. I bianconeri sarebbero pronti all'investimento, ma dovranno guardarsi dalla concorrenza di grandi club come Manchester United e Chelsea.