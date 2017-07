E' bagarre totale tra Barcellona e Real Madrid per il centrocampista classe '96 del Betis Siviglia Dani Ceballos, recentemente votato come miglior calciatore dell'Europeo Under 21. Secondo il Mundo Deportivo, il giocatore ha ripetutamente ribadito di aver espresso il suo gradimento per l'ipotesi blaugrana e di aver già provveduto a chiarire le sue posizioni anti-catalane di alcuni anni fa. Per As, invece, oggi ci sarà un incontro tra l'agenzia che lo rappresenta e alcuni esponenti del Real Madrid, con i blancos disposti a offrire 20 milioni di euro, 5 in più rispetto alla sua clausola rescissoria.