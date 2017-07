L'addio di Dani Alves ha lasciato strascichi pesanti in casa Juventus. La burrascosa partenza del terzino brasiliano è una ferita ancora aperta in casa bianconera e una fonte vicina al club non ha utilizzato parole morbide nei confronti del terzino brasiliano in procinto di firmare con il Psg. "Dani Alves non ha lasciato alcun ricordo speciale. I calciatori della Juventus tendono ad avere una certa serietà che lui non ha mai dimostrato. Dani Alves, tra l'altro, voleva esercitare l'opzione per rinnovare il contratto con la Juventus per un altro anno ma ha cambiato idea a metà giugno. Che Dani Alves fosse un campione lo si capiva dalla sua ambizione e poco altro. Con lui c'è stato poco rapporto oltre alle risate. Non ha mai accettato alcun tipo di compromesso con il club", ha dichiarato la fonte (rimasta anonima) a Sport.



FESTA A BARCELLONA - L'atteggiamento di Dani Alves, però, è anche sfociato in qualcosa di più visto che il brasiliano sarebbe andato a Barcellona per una festa, accompagnato da Paulo Dybala, due settimane prima della finale di Champions League contro il Real. "I due sono andati assieme a Barcellona, mancavano due settimane alla finale di Cardiff", dice la fonte. "Non è stato il miglior esempio anche perché Allegri aveva chiesto massima concentrazione per il finale di stagione ed è stato sorpreso dal coinvolgimento del calciatore argentino."