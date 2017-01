In Spagna sono sicuri: è fatta per il passaggio di Nikola Kalinic dalla Fiorentina al Tianjin Quanjian, club cinese allenato da Fabio Cannavaro. Accordo tra le due società raggiunto, secondo Marca, per un'operazione che porterà nelle tasche del club viola ben 45 milioni di euro, cifra comunque inferiore ai 50 milioni inseriti nella clausola rescissoria al momento del rinnovo del contratto, fino al 2019.



MANCA SOLO IL SI' DEL GIOCATORE - Cannavaro aveva designato il croato come desiderio principale per l'attacco, dopo aver capito che non sarebbe potuto arrivare a Diego Costa, trattenuto da Conte al Chelsea. Manca solo il sì di Kalinic per chiudere il trasferimento: la sua risposta è attesa a breve.