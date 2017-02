E' stata la settimana di Gerard Deulofeu. L'attaccante di Riudarenas ha confezionato un assist vincente per Pasalic, guadagnandosi le copertine di tutti i media. Sorride il Milan ma anche il Barcellona, che mantiene un diritto di riacquisto da finalizzare entro il prossimo giugno.



CIFRE E DETTAGLI- Nell'estate del 2013, su indicazione dell'allora tecnico Martinez, l'Everton acquistò Deulofeu per una cifra pari a 6 milioni di euro. Il diritto di riacquisto è stato fissato a 8,5 milioni di euro e il Barcellona sembra deciso ad esercitarlo, secondo quanto scrive oggi il Mundo Deportivo. Questo perchè i catalani vorrebbero monetizzare direttamente dalla futura cessione del ragazzo, considerando ormai chiusa l'avventura all'Everton. Ci sarebbe anche un'altra possibilità, però questa è legata al futuro di Martinez: l'attuale c.t del Belgio è un candidato forte per la successione di Luis Enrique e in caso di suo arrivo potrebbe tornare a Barcellona per restarvi.



LA VOLONTA' DI DEULOFEU - In una recente intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Deulofeu ha ribadito di essere molto riconoscente al Barcellona (sua figlia nascerà proprio lì nel prossimo aprile) ma vuole rompere questo cordone ombelicale, per decidere autonomamente il meglio per il suo futuro e per la sua carriera. Al Milan sta trovando spazio e quella considerazione che gli sono mancati negli ultimi anni. Un motivo in più per non chiudere la porta in vista della prossima estate, Barcellona permettendo.