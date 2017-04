Secondo quanto riportato da Diario Gol, fonte sportiva spagnola, James Rodriguez, trequartista colombiano in forza al Real Madrid, avrebbe trovato un accordo di massima per trasferirsi al Manchester United in estate. Le due società potrebbero concludere l'operazione per una cifra tra i 55 e i 60 milioni di euro. Inter e Juventus, dunque, potrebbero essere molto lontane da un obiettivo di mercato annunciato in questi giorni.