Secondo quanto scrive Don Balon in Spagna, il Siviglia è orientato a lasciar partire Luis Muriel al termine della stagione. La proposta per l'ex Sampdoria - secondo il quotidiano spagnolo - è in arrivo dal Milan. Nel corso della stagione attuale, 2017/2018, Luis Muriel ha disputato 36 partite con la maglia del Siviglia, mettendo a segno 8 gol (di cui 6 in campionato su 22 presenze), oltre a tre assist stagionali.