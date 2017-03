Dalla Spagna continuano a sperare in un’improvvisa frattura nel rapporto che lega Paulo Dybala alla Juventus. Come riportato da Sport, i segnali che alimentano il sogno del Real Madrid sono molteplici: le parole dell'ex allenatore della Joya Gennaro Gattuso, preoccupato per il sorriso scomparso del giocatore. E poi le continue sostituzioni da parte di Massimiliano Allegri, che negli ultimi cinque match di Serie A ha tenuto Dybala in campo per 90 minuti soltanto in un’occasione. Senza considerare il nuovo modulo: da trequartista nel 4-2-3-1 e troppo lontano dalla porta, Paulo non si sente a proprio agio. Florentino Perez farà quindi sicuramente un tentativo per Dybala in estate, con o senza il rinnovo di contratto, che in ogni caso sarà annunciato nelle prossime settimane dalla Juve.