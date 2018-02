Il Real Madrid è impegnato sul campo per recuperare posizioni in campionato ed a lottare per la Champions League, ma la dirigenza continua a scandagliare il mercato alla ricerca dei migliori calciatori del panorama europeo e mondiale. Una delle stelle seguite dalle merengues è Paulo Dybala, argentino della Juventus ritornato a calcare i campi di gioco dopo un infortunio. Stando a quanto afferma Fichajes.net, il Real può dare l'assalto al numero 10 bianconero in grado di poter sostituire sia Bale che Benzema e Cristiano Ronaldo.