Sembra difficile immaginare Zidane in bilico sulla panchina del Real Madrid, eppure Florentino Perez starebbe pensando a un sostituto qualora il francese quest'anno non dovesse vincere la Liga o la Champions. A riportarlo è As, che fa il nome di Arsene Wenger come futuro tecnico dei blancos.



Un altro francese quindi, che al momento si trova in un contesto ambientale non propriamente ottimo in Premier, con i tifosi dell'Arsenal che chiedono a gran voce il suo allontanamento dopo 21 anni. Si tratterebbe della scelta migliore per il Real?