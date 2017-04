Il rinnovo di Paulo Dybala fino al 2022 non spaventa Real Madrid e Barcellona che in estate andranno alla carica tentando di acquistare La Joya, probabilmente l'attaccante più desiderato in Europa in questo momento. Stando a quanto scrive Mundo Deportivo il Real Madrid ha ripreso i contatti con la Juve per sondare il terreno in vista dell'estate. I bianconeri non vogliono però cedere il giocatore a nessun prezzo.