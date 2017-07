Affare fatto, manca solo l'ufficialità. A scriverlo, oggi, il quotidiano di Madrid As, molto vicino agli affari della Casa Blanca:11,5 in meno di quanto è stato pagato due anni fa da Florentino Perez per strapparlo al Porto. Il brasiliano, che è stato messo sul mercato perchè non è una priorità di Zidane, in bianconero ritroverà Alex Sandro, suo compagno in nazionale e durante l'avventura con i Dragoni di Oporto.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'affare, in realtà, non si è ancora chiuso e non vicino a farloMarotta ha alzato l'offerta iniziale di 15 milioni, le parti sono in continuo contatto per arrivare alla fumata bianca. Novità sono attese nei prossimi tre giorni.