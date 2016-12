Non ha dubbi né usa mezze misure As: James Rodriguez può andare alla Juve. Anzi, riprendendo i ragionamenti di Gazzetta dello Sport e le dichiarazioni di Beppe Marotta, il quotidiano spagnolo da sempre molto vicino alle vicende madridiste parla di un autentico piano in atto per portare il talento colombiano a Torino nella prossima stagione. Una conferma ulteriore di quanto ormai la Juve abbia ripreso un posto stabile ai vertici del calcio internazionale, nessun colpo viene più considerato impossibile. Ed ora ogni indizio è sufficiente per trasformarsi in una prova.



GLI INDIZI - Indizio numero uno: James è in rotta permanente con il Real Madrid, della gestione Zidane rimane il principale scontento tra gli scontenti che non possono sbattere i pugni considerando i risultati ottenuti da Zizou. Indizio numero due: la possibilità di ottenere uno sconto alla sanzione che vede il Real con il mercato bloccato anche nella prossima sessione estiva, così da poter agevolare cessioni anche dorate. Indizio numero tre: le parole di Marotta, che vogliono una Juve attenta agli equilibri del bilancio pur puntando a rinforzare la rosa guardando anche ai giocatori più importanti al mondo.



LA CONCORRENZA - Occhio però al Chelsea, a sua volta fortemente interessato al colombiano. Anzi, la partenza di Oscar verso lidi cinesi potrebbe forzare un'accelerata già a gennaio.