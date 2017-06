Lo scorso anno la Juve è stata a un passo da André Gomes, poi il portoghese ha scelto di restare in Spagna e provare l'avventura con la maglia del Barcellona. Risultato deludente sia per la stagione dei blaugrana che, soprattutto, per il suo impatto con il mondo degli ex campioni di Spagna. E adesso la cessione, soprattutto con Verratti sempre più caldo, sembra scontata. As rilancia la Juve. Secondo gli spagnoli i bianconeri potrebbero tornare sul centrocampista, e in tal senso sarebbe lotta con il Manchester United di Mourinho, anch'esso pronto a rilanciarlo.