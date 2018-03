Il minutaggio di Rodrigo Bentancur in Serie A in questo 2018 continua a essere estremamente ridotto: poco più di venti minuti in dieci partite di campionato, complice anche il finale di Ferrara dove l'uruguaiano è entrato senza incidere. Secondo Mundo Deportivo , il biondo centrocamposta è finito nel mirino dell' Atletico Madrid . Stando a quanto riportato dai media spagnoli, la dirigenza dei Colchoneros avrebbe anche preso informazioni in casa bianconera, t rovando però risposta negativa.



La Juventus ufficialmente continua a puntare sul talento acquistato in estate dal Boca Juniors per nove milioni di euro, ma il giocatore potrebbe anche guardarsi intorno in ottica estiva con l'obiettivo di trovare maggiore spazio. A favore di Bentancur , gioca la partecipazione al Mondiale di Russia che per lui - gradito al Ct Tabarez - non sembra in discussione. La sua quotazione in estate potrebbe crescere, ecco perché la Juve potrebbe non essere insensibile a eventuali offerte.