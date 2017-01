L'Inter ha chiesto Šime Vrsaljko all'Atlético Madrid; il giocatore croato non sta trovando spazio con Simeone, che lo ha utilizzato solo tre volte in Liga, e potrebbe partire a gennaio. Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, però, i colchoneros non vorrebbero cedere il giocatore in prestito visto che è stato pagato 16 milioni appena sei mesi fa; i nerazzurri, però, non possono spendere una cifra simile per via dei limiti imposti dal Fair Play Finanziario e spingono per avere l'ex Sassuolo in prestito.