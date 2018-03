Dopo Wolverhampton, Valencia e Monaco, spunta una nuova squadra interessata ad André Silva, attaccante del Milan gettato nella mischia da Gattuso nella sfida persa ieri sera contro l'Arsenal in Europa League. Come scrive Marca, il Siviglia di Vincenzo Montella, che ha fatto giocare (poco) il portoghese in rossonero, sta pensando all'ex Porto. Ma c'è un obiettivo da raggiungere prima.



CHAMPIONS NECESSARIA - Pagato 40 milioni di euro in estate, il Milan non vuole fare minusvalenza con il giocatore gestito da Jorge Mendes, potente procuratore che si è già mosso per fargli cambiare aria in estate. Visto l'alto costo dell'operazione, il Siviglia per puntare al classe '95 deve necessariamente centrare la zona Champions League, che al momento dista 7 punti (e domani c'è lo scontro decisivo con il Valencia). Una pretendente in più per André Silva, oggetto misterioso del Milan.