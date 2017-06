. “Lasciatemi andare nel club catalano, io a Parigi non torno”. E’ questo il messaggio che l’ex centrocampista del Pescara ha lanciato al Paris Saint-Germain. Il giocatore entra in campo in prima persona per chiedere la cessione. Da Parigi, però, la replica è sempre la stessa:. Il presidente Nasser Al-Khelaifi chiede 100 milioni di euro per cedere il classe 1992. Il PSG per provare a convincerlo a restare in Francia gli ha offerto unin scadenza nel 2021 con aumento dell’ingaggio a 8 milioni di euro, ma Verratti al momento non è interessato. Il Barcellona di fronte al muro parigino non molla la presa, ma- Secondo El Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino alle vicende di casa Barcellona,. Stando al quotidiano, Txikisi innamorò dell'attuale centrocampista della Juve quando giocava ancora al Lione e, nel 2008-09, affrontò i catalani in Champions League. In quel doppio confronto il bosniaco giocò appena un minuto nella gara d'andata, ma i dirigenti catalani lo avevano già messo nel mirino. Dopo la prima stagione positiva in bianconero, il Barcellona ha rinnovato l’interesse per il regista bosniaco.. Numeri importanti, che non sono passati inosservati a Barcellona. Verratti resta il primo obiettivo, Pjanic è l’alternativa. E la Juve? I bianconeri non hanno alcuna intenzione di cedere il bosniaco, arrivato solo un anno fa dalla Roma per 32 milioni di euro.