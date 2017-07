Il futuro di Steven N'Zonzi è ancora tutto da decifrare. Il centrocampista è uno dei nomi accostati alla Juventus, ma al momento i 40 milioni della clausola rescissoria per i bianconeri rappresentano un ostacolo insormontabile. Come spiega AS, l'allenatore Berizzo vorrebbe trattenere il giocatore ma sa anche che il francese sta aspettando la Juventus e spera che Marotta riesca a fare uno sforzo per portarlo a Torino. Per questo motivo, il Siviglia sta agendo con cautela e pensa di acquistare un altro centrocampista dopo Pizzarro.