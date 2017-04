L'Inter ci ha provato, ma Diego Pablo Simeone ha deciso di non lasciare l'Atletico Madrid, almeno per ora. Secondo quanto riferisce la versione on-line del quotidiano Marca, la scorsa settimana il ds nerazzurro Piero Ausilio ha incontrato a Madrid l'entourage del Cholo mettendo sul piatto un'offerta irrinunciabile, ossia l'assegno in bianco messo a disposizione da Suning per convincere il tecnico argentino ad essere il successore di Stefano Pioli. Simeone ha ascoltato con interesse la proposta della squadra in cui ha militato da calciatore, ma ha rifiutato in maniera secca manifestando il suo desiderio di rimanere all'Atletico almeno per un'altra stagione, per poter esordire nel nuovo impianto dei colchoneros, il Wanda Metropolitano.



DA CONTE A SPALLETTI - Una doccia fredda che guasta in parte i piani dell'Inter, che continua ad inseguire il sogno chiamato Antonio Conte, che non ha ancora deciso se rimanere o meno al Chelsea e rinnovare il proprio contratto, col romanista Luciano Spalletti come alternativa italiana. A tal proposito, oggi il nuovo ds giallorosso Monchi ha avuto il primo incontro col tecnico di Certaldo, nel corso del quale non si sarebbe parlato del futuro. Spalletti è in scadenza al termine della stagione e ha più volte subordinato la sua permanenza alla vittoria di un titolo. L'Inter incassa il no deciso di Simeone, ma la caccia al nuovo allenatore non è ancora finita.